أسهم أوروبا ترتفع.. وقطاع التكنولوجيا يتصدر المكاسب

الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات جلسة الاثنين وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب بعدما أغلقت وول ستريت مرتفعة، كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين بعد أن أعلنت بكين عن إجراءات لدعم سوق الأسهم المتعثرة بها.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % بعد أن سجل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.



وارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا 1.5% في أول صعود خلال ثلاث جلسات، مقتفيا ارتفاع وول ستريت في ختام تعاملات أمس.



وقالت وزارة المالية الصينية، إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1% على تداولات الأسهم من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين.