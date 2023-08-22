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الثلاثاء، 22-08-2023 12:28 م

الأسهم الأوروبية ترتفع

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الرابحين مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق مدعومة بارتفاع نظيراتها في بورصة وول ستريت الليلة الماضية وسط ترقب لإعلان نتائج شركة إنفيديا.

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صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 % مقتفيا أثر المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع 1%.


وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق وسط تفاؤل إزاء النتائج الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، المقرر إعلانها غدا الأربعاء.

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