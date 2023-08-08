الأسهم الأوروبية تنخفض تحت وطأة أسهم البنوك الإيطالية

الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع تعرض البنوك الإيطالية لضغوط بعدما أقر مجلس الوزراء ضريبة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك، كما تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل استمرار التضخم في ألمانيا وبيانات التجارة الضعيفة في الصين.



وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%.

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وتراجعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو ويوني كريديت بأكثر من 5% بعد أن أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء أن ضريبة 40% على الأرباح الإضافية للبنوك سيتم استغلالها لسد بنود مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية لشراء أول منزل.



وهبط مؤشر البنوك الإيطالي 1.4%، بينما انخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبي 1.8% بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأميركية صغيرة ومتوسطة الحجم.



وتراجعت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات ذات التعرض للصين بعد أن كشفت بيانات انخفاض الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في يوليو تموز بوتيرة أسرع كثيرا مما كان متوقعا، مما يهدد آفاق النمو ويزيد الضغط على بكين لاتخاذ تدابير تحفيز جديدة.





