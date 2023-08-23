الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين والرعاية الصحية

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية التداولات، الأربعاء، إذ قادت أسهم شركات التعدين المكاسب بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين دعمت روش السويسرية للأدوية أسهم شركات الرعاية الصحية.

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وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4%.



وزادت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.9% مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية.

وقفز سهم روش 3.1 % بعد أن نشرت شركة الأدوية السويسرية عن غير قصد بيانات تجارب لعلاجها الجديد لسرطان الرئة.



وصعد المؤشر الأوسع لقطاع الرعاية الصحية 0.8%.



وواصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع، أمس الثلاثاء، مع قيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق موجة صعود لأسهم شركات التكنولوجيا.

