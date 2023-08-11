أميركا تستثمر 1.2 مليار دولار بمشروعين لالتقاط الكربون

الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتحدة الجمعة استثمار 1.2 مليار دولار في مشروعين لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي، وهو أكبر استثمار على الإطلاق في هذه التكنولوجيا التي تهدف إلى مكافحة الاحترار لكن بعض الخبراء ما زالوا ينتقدونها.

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وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم في بيان إن خفض انبعاثاتنا وحده لن يعكس العواقب المتزايدة لتغير المناخ. نحتاج أيضا إلى سحب ثاني أكسيد الكربون الذي أطلقناه في الجو.



ويهدف المشروعان الواقعان في ولايتي تكساس ولويزيانا فريدين في الولايات المتحدة إلى التخلص من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا - أي ما يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لـ445 الف سيارة.



وأكدت وزارة الطاقة الأميركية أن قدرة كل مشروع ستكون 250 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون من أكبر موقع التقاط قيد التشغيل حاليا.