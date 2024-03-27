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الأربعاء، 27-03-2024 01:30 م

أسهم أوروبا تستقر وسط ترقب لبيانات اقتصادية هامة

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الوكيل الإخباري - استقرت الأسهم الأوروبية خلال بداية التداولات، الأربعاء، بعد أن أغلقت على مستوى مرتفع غير مسبوق في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، في حين قفزت أسهم شركة "إتش اند إم" بفضل نتائج فصلية إيجابية.

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واستقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 511.07 نقطة ويحوم بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجله أمس الثلاثاء.


وكان مؤشر أسهم شركات النفط والغاز الأكثر تراجعا على المؤشر إذ انخفض 0.7% مما يعكس ضعف أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.


وانخفضت أسهم شركتي النفط العملاقتين "شل" و"بي.بي" بنسبة 0.8% 1% على التوالي.


 




 

 


 

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