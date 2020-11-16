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الإثنين، 16-11-2020 09:35 ص

أسهم اليابان تغلق على ذروة 29 عاما بفضل انتعاش النمو الاقتصادي

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الوكيل الاخباري- لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاما، اليوم الاثنين، بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض كوفيد-19.

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وأغلق المؤشر "نيكي" القياسي مرتفعا 2.05 بالمئة عند 25906.93 نقطة، وهو أعلى إقفال له منذ يونيو 1991. وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.68 بالمئة مسجلا 1731.81 نقطة.


ونما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 21.4 بالمئة بين يوليو وسبتمبر من 2020، عقب انكماشه 28.8 بالمئة بين أبريل ويونيو من 2020.


وتعززت المعنويات أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية نمو إنتاج المصانع بثاني أكبر اقتصاد في العالم أسرع من المتوقع الشهر الماضي، وتسارع مبيعات التجزئة، مع اشتداد زخم التعافي من الركود الذي أحدثه كوفيد-19.


وطغى التفاؤل حيال إبتكار لقاح على تنامي إصابات كوفيد-19 عالميا، بعد أنباء مشجعة من "جونسون أند جونسون". فقد أطلق صانع الدواء الأمريكي هذا مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه اليوم، وذلك عقب تطورات واعدة من شركتي فايزر ومودرنا.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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