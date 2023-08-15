أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد تخطط لطلب أموال إضافية بعد خفض عملتها 18%

الوكيل الإخباري - تخطط الحكومة الأرجنتينية لمطالبة صندوق النقد الدولي بزيادة إنفاقه المخطط له بنهاية الشهر الحالي بعد أن قامت الحكومة بخفض سعر صرف عملتها ( البيزو الارجنتيني ) 18%.

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وكانت عملية خفض سعر صرف البيزو أمام الدولار متوقعة خاصة بعد الفوز الأولي المفاجئ للمرشح الرئاسي المستقل "Javier Milei" في الانتخابات الرئاسية وهو ما دفع العملة إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق الموازية.



ومن المتوقع أن تبلغ دفعة صندوق النقد الدولي للأرجنتين 7.5 مليار دولار، بعد أن وافق الصندوق على منح البلاد 10.8 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.