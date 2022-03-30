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الأربعاء، 30-03-2022 12:59 م

أكبر شركة كيميائية ألمانية تحذر من فرض حظر على الغاز الروسي

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الوكيل الاخباري- حذرت أكبر شركة كيميائية ألمانية "باسف" من فرض حظر على الغاز الروسي، وأشارت إلى أن الخطوة ستؤدي إلى خسارة الآلاف وظائفهم ووقف الإنتاج، وفقا لما ذكرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه".

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وشددت الشركة الألمانية، على أنه من المستحيل التخلي عن الغاز الروسي على المدى القصير، وأشارت شركة "باسف" (BASF) إلى أن غياب أو حتى تقليص إمدادات الغاز سيؤدي إلى خسارة آلاف الوظائف ووقف الإنتاج.

وقبل ذلك أشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك إلى أن السلطات الألمانية أطلقت خطة طوارئ في حال قطعت روسيا إمدادات الطاقة (الغاز الطبيعي) عن ألمانيا.

وأشار إلى أن خطة الطوارئ تنص على ثلاث مراحل، مشددا على أنه تتم متابعة الأوضاع المرتبطة بإمدادات الغاز الروسي.

في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، قررت موسكو تحويل مدفوعات الغاز المورد إلى "الدول غير الصديقة" إلى الروبل، وأصدر الرئيس الروسي تعليمات لشركة "غازبروم" والبنك المركزي الروسي تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة بحلول 31 مارس 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

 

روسيا اليوم

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