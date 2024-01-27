أكثر من 19 مليار دينار دفعها الأردنيون الكترونياً خلال 2023

الوكيل الإخباري - سجلت مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية مستوى قياسياً جديداً، بعد أن بلغت قيمتها 19 مليار و210 ملايين دينار العام الماضي، وهو أعلى بنسبة 46 % عن العام الذي سبقه.



ووفقا ليومية الغد، كشف التقرير الربعي لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أن أنظمة الدفع الفورية الثلاثة المستخدمة في الأردن مع تسجيلها هذه الأرقام تكون قد ارتفعت أكثر من 6 مليارات دينار خلال فترتي المقارنة ( 2022 / 2023 ) إذ كانت تبلغ 13 مليار و200 مليون دينار في عام 2022.



ووفقا لتقرير "جوباك" فقد توزعت هذه القيمة الإجمالية على ثلاثة أنظمة دفع فورية رئيسية مستخدمة في الأردن، عبر نظام "إي فواتيركم" قرابة 11 مليار و610 ملايين دينار، وحوالي 3 مليار و120 مليون دينار عبر نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال "جوموبي" فيما بلغت قيمة المدفوعات عبر نظام الدفع "كليك" حوالي 4 مليار و480 مليون دينار.

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وعلى صعيد متصل أظهر التقرير، إن إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الفورية الثلاثة قد سجل مستوى تاريخياً خلال العام الماضي كاملاً، عندما بلغ عددها قرابة 109 ملايين و500 ألف حركة.



وأوضح التقرير، أن عدد الحركات المنفذة ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 49 مليون حركة، وبنسبة تصل إلى 80 %، مقارنة بعدد الحركات التي سجلت عبر الأنظمة الثلاثة في العام 2022 عندما بلغت قرابة 60 مليون و960 ألف حركة دفع.



وبحسب التقرير فقد توزع عدد الحركات عبر الأنظمة الثلاثة على النحو التالي: حوالي 53 مليون حركة عبر نظام " إي فواتيركم"، وحوالي 26 مليون و600 الف حركة عبر نظام " جوموبي"، فيما بلغ عدد الحركات عبر نظام " كليك" قرابة 30 مليون و200 ألف حركة.



ووفقا للتقرير فقد سيطرت خدمة " تحويل الأموال" على الحصة الأكبر من قيم وحركات الدفع عبر نظامي " جوموبي" و " كليك"، و كانت الخدمات الحكومية هي الأكثر استحواذا بالنسبة لقيمة المدفوعات عبر " إي فواتيركم"، وخدمات الاتصالات هي الأكثر استحوذا بالنسبة لعدد الحركات عبر النظام.



وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة الثلاثة حتى نهاية العام الماضي 2023، بين التقرير أن نظام " إي فواتيركم" كان هو الأكبر بقاعدة مستخدمين بلغت قرابة 4 مليون و100 ألف مستخدم.



وأشار التقرير إلى نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال " جو مو بي" سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 2 مليون و200 ألف مستخدم.



وقال: إن نظام " كليك" سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 1 مليون و200 ألف مستخدم.

