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السبت، 14-05-2022 01:00 م

أكثر من 2 مليار دينار تحصيلات الضريبة خلال الثلث الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن إجمالي تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي  ولغاية نهاية نيسان الماضي بلغت حوالي 2.080 مليار دينار مقارنة بحوالي 1.855 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس من العام الماضي. اضافة اعلان


وبين أبو علي أن الزيادة بلغت 225 مليون دينار بنسبة حوالي 12%.

وأوضح أن تحصيلات ‏ضريبة الدخل خلال الثلث الأول من العام الحالي البالغة 786 مليون دينار مقارنة بما مجموعه 612 تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 174 مليون دينار، ما يشكل زيادة نسبتها 28% في تحصيلات ضريبة الدخل. 

وأشار ابو علي إلى أن الزيادة في التحصيلات تشير الى ظهور أثر الإصلاحات التي اتخذتها الدائرة والتي عملت على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي من خلال ارتفاع مساهمة الضريبة المباشرة خلال العام الحالي والالتزام الطوعي من المكلفين.

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