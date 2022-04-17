الضريبة تدعو لتقديم اقرارات دخل 2021 ‏قبل نهاية نيسان الحالي

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات الذين لم يقوموا حتى الان بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بسنة 2021 المبادرة الى تقديمها ودفع الضريبة المعلنة فيها قبل نهاية الشهر الحالي وهو اخر موعد قانوني لتقديم الإقرار دون فرض أي غرامات أو اضافات.



وطلبت الدائرة من المكلفين تقديم الإقرارات الكترونيا من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني ومراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية خلال ‏العام الماضي 2021.



‏ودعت المكلفين إلى عدم التأخر في تقديم الاقرارات وتسديد الضريبة والانتظار لتقديمها ‏في ‏نهاية الفترة القانونية.

اضافة اعلان