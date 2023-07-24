ألمانيا.. انكماش نشاط الأعمال في يوليو يزيد من مخاوف الركود

الوكيل الإخباري - أظهر مسح أولي نُشر الاثنين انكماش نشاط الأعمال في ألمانيا خلال يوليو، مما يزيد من احتمال حدوث ركود في النصف الثاني من العام.



وانخفض مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 48.3 في يوليو، مقابل 50.6 في يونيو، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بقراءة 50.3.

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وبهذا ينخفض المؤشر عن مستوى خمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير.





























قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: "هذه بداية سيئة للربع الثالث"، مضيفا "الناتج المحلي الإجمالي (المتوقع) للربع الثالث ... (الآن) يشير إلى نمو سلبي."