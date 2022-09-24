ألمانيا تمر بأسوأ أزمة اقتصادية خلال 50 عاما .. الجميع مهدد بالفقر

الوكيل الإخباري- أدى التراجع الحاد في القوة الشرائية والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة للشركات إلى دخول الاقتصاد الألماني مباشرة إلى الركود.

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وتوقع الخبير لدى مركز "دويتشه بنك ريسيرش"، مارك شاتنبرج، تقلصا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5 % العام المقبل.



ورأى خبراء آخرون أن التراجع سيكون أقل حدة إلى حد ما، ولكنه سيطول على جميع مجالات أكبر اقتصاد في أوروبا.



وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دابليو": "سيترك الانكماش الاقتصادي بصماته على سوق العمل"، مضيفة أنه من المتوقع أن تعاني الأسر وقدرتها الشرائية على وجه الخصوص خلال هذه الأزمة، وقالت: "بسبب التضخم المرتفع، تدهور الوضع المالي للأسر بشكل كبير منذ بداية العام". ( الاقتصادية )