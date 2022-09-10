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الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

 
السبت، 10-09-2022 01:29 م

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

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الوكيل الإخباري - شدد عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على وجوب جعل مكافحة التضخم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدلات الفائدة حتى مطلع 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار.

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وبين كريستوفر وولر العضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إعادة التضخم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2% المستهدفة ستتطلب رفع معدلات الفائدة الرئيسة حتى مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي.


وقال :"سنواصل مكافحة التضخم بقوة" واصفا الأمر بأنه "معركة".


ويعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة منذ آذار الماضي لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار.


ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل في 20 و21 ايلول الجاري ومن المتوقع أن يعلن على أثره رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. ( الاقتصادية)

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