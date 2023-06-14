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الأربعاء، 14-06-2023 12:18 م

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

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الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في جلسة استماع في اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقع انخفاض حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية.

وردا على سؤال من النائب وارن ديفيدسون، جمهوري من ولاية أوهايو، حول ما إذا كانت العقوبات الأمريكية يمكن أن تؤثر على معاملات الدولار، أقرت يلين بأن استخدامها دفع بعض البلدان للبحث عن بدائل للعملة.

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وقالت الدولار يلعب الدور الذي يلعبه في النظام المالي العالمي لأسباب وجيهة للغاية لا تستطيع أي دولة أخرى تكرارها، بما في ذلك الصين. 

وأشارت إلى أن ذلك يرجع إلى أن أمريكا لديها أسواقا مالية مفتوحة عميقة، وسيادة قانونية قوية، وغياب ضوابط رأس المال التي لا تستطيع أي دولة تكرارها.

 

اضافت: أود أن أقول إنه لا يوجد حل بديل حقيقي لمعظم البلدان لاستخدام الدولار كعملة احتياطية، ولا توجد اليوم طرقا مهمة في معظم الدول للتحايل على استخدام الدولار كعملة احتياطية.

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