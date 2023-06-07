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الأربعاء، 07-06-2023 03:43 م

دولة عظمى تتسلح بالذهب لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - عززت الصين من احتياطياتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على المعدن الثمين من البنوك المركزية في العالم.

وفي غضون ذلك، انخفضت احتياطيات البلاد من الدولار والعملات الأجنبية في نهاية مايو إلى 3.18 تريليون دولار، من 3.20 تريليون دولار في الشهر السابق، وفقًا لبنك الشعب الصين مما يشير إلى أن الصين تسعى إلى شراء الذهب واحتفاظها به بدلاً من العملات الأجنبية.

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ورفعت الصين حيازاتها من الذهب بنحو 16 طنا وفقا لبيانات من بنك الشعب الصيني، حيث يبلغ إجمالي المخزونات الآن حوالي 2092 طناً.

وقامت دول بتخزين المعدن الثمين وسط تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم العالمي، بينما انخفض الشراء بشكل حاد في الربع الأول من هذا العام، وفقا لمجلس الذهب العالمي، ولكن يتوقع محللو الذهب أن تظل المشتريات قوية رغم هذا الانخفاض.

ويعتزم حوالي ربع البنوك المركزية زيادة ممتلكاتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وسط تزايد التشاؤم تجاه الدور المستقبلي للدولار الأمريكي.

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