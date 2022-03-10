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الخميس، 10-03-2022 08:16 ص

أمريكا تقر حظر شراء النفط الروسي

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الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأيد مشروع القانون الذي يتضمن حظرا على واردات الطاقة الروسية، ويسمح لإدارة جو بايدن بمعاقبة المسؤولين الروس المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، 414 نائبا.

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كما يوجه المشروع إلى "استخدام صوت وتأثير" الولايات المتحدة للضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية.


كذلك أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات تناهز قيمتها 14 مليار دولار لأوكرانيا.


ويفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.


كما تخصص هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.


وتمّ إلحاق المساعدة المخصّصة لأوكرانيا بالميزانية الفيدرالية الأميركية للعام 2022 والتي بلغت قيمتها 1500 مليار دولار.

 

سكاي نيوز


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