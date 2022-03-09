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الأربعاء، 09-03-2022 03:53 م

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

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الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية القول، إن روسيا تقلص استخدام الدولارات الأمريكية في احتياطاتها وتسوياتها الخارجية بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو. اضافة اعلان


هذ وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن أمس الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.


وقال بايدن في كلمة متلفزة إن «قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا»، لافتا إلى أن هذا القرار «لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة... وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا».


وأضاف أن «الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا». 

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