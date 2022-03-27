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الأحد، 27-03-2022 02:05 م

أوكرانيا تصدر أول شحنة حبوب إلى أوروبا بالقطار.. مع استمرار إغلاق الموانئ

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الوكيل الاخباري- قالت شركة الاستشارات الزراعية إيه.بي.كيه-إنفورم اليوم الأحد، إن تجارا صدروا أول شحنات من الذرة الأوكرانية لأوروبا بالقطار مع استمرار إغلاق موانئ البلاد بسبب الغزو الروسي.

تعد أوكرانيا منتجا ومصدرا رئيسيا للحبوب، وعادة ما كانت كل صادراتها تقريبا تشحن من موانئها الواقعة على البحر الأسود. وتجاوزت صادراتها من الحبوب خمسة ملايين طن شهريا قبل الحرب.

وكان تجار ومسؤول زراعي قالوا إن أوكرانيا، التي ما زالت تحتفظ بمخزونات كبيرة من الحبوب، ربما تبدأ في شحن الصادرات بالقطار عبر حدودها الغربية.

وقالت إيه.بي.كيه-إنفورم في تقرير" "الدفعات الأولى وتشمل آلاف الأطنان من الذرة تم تصديرها بالفعل عبر الحدود الغربية البرية لأوكرانيا".

وأضافت: "هناك مشكلات لوجستية والمعروض ما زال أكبر من الطلب لكن الأسعار توقفت عن الهبوط".

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