أوكرانيا تعتزم مقاضاة 3 دول أوروبية بسبب حظر استيراد الحبوب

الوكيل الإخباري - قال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا إن أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب فرضهم حظرا على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

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وقال كاتشكا إن أوكرانيا ربما ترد بفرض تدابير على بولندا إن لم تتخل وارسو عن إجراءاتها الإضافية.



وقال :"سنضطر إلى الرد بفرض إجراءات على منتجات إضافية، وسنحظر استيراد الفواكه والخضراوات من بولندا".



وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

