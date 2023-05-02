أول تحرك من بايدن بعد تحذير وزيرة الخزانة بشأن سقف الدَين

الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن القادة الأربعة الأبرز في الكونغرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو.

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ودفع هذا بايدن إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في التاسع من مايو.



وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في رسالة للكونغرس إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأميركية "في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو" إذا لم يتحرك الكونغرس.



بايدن دعا للاجتماع كلا من مكارثي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.



وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه. (سكاي نيوز )