إسبانيا : فرض إجراءات عاجلة لخفض استهلاك الطاقة

الوكيل الإخباري - فرضت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إجراءات عاجلة لخفض استهلاك الطاقة في ظل اضطراب إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية.

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وقالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية، تريزا ريبيرا، إن القواعد الجديدة صدرت في مرسوم ملكي، وستستمر حتى الأول من تشرين الثاني 2023، وفق وكالة الأنباء الأسبانية "إفي".



وأوضحت أنه وفقا للقواعد الجديدة فلن يسمح لكل مباني القطاع العام ومراكز التسوق ودور السينما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة حرارة الجو عن 27 درجة مئوية في الصيف ولا زيادتها عن 19 درجة في الشتاء.



وأضافت أن الإجراءات تتضمن كذلك إلزام المتاجر باستخدام أنظمة آلية تضمن استمرار أبوابها مغلقة للمحافظة على درجة حرارة الهواء داخلها، كما سيتم إطفاء الإضاءة في المكاتب غير المشغولة بعد الساعة العاشرة مساء، مع إجراء تفتيش على المباني للتأكد من الالتزام بالقرار.



وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تمثل حزمة أولى ضرورية لمواجهة أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا، داعية القطاع الخاص إلى التوسع في نظام العمل من المنزل للحد من استهلاك الطاقة في أماكن العمل.

