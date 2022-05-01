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الأحد، 01-05-2022 10:35 ص

إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني في السعودية قريباً

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الوكيل الاخباري- تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "السعودية"، ممثلة في الشبكة الإلكترونية "إيجار"، الانتهاء من الربط التقني مع شركة الكهرباء قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني قريبا.

وقال زياد العقيل، مدير برنامج الشبكة الإلكترونية إيجار، إن "الربط مع شركة الكهرباء إحدى أهم الشراكات الاستراتيجية التي ننتظر انتهاء مراحلها في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تحقيق رغبات المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين"، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف العقيل أن برنامج إيجار يسعى دائما إلى رفع مستوى الثقة بقطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تطوير خدماته أو شراكات استراتيجية تسهم في موثوقية المستفيدين من القطاع، لافتا إلى أن إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني سيكون قريبا.

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