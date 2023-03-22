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الأربعاء، 22-03-2023 02:09 م

إطلاق منصة إيجاد للتشبيك بين القطاع الصناعي ومزودي الخدمات

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الوكيل الإخباري - أطلقت غرفة صناعة عمان بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية، وشركة "مهن من ذهب"، اليوم الأربعاء، منصة "إيجاد" للتشبيك بين أطراف العملية الإنتاجية من مصانع وفنيين وموردين.

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وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال حفل الإطلاق الذي رعاه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، بحضور مدير التحول الإلكتروني في الوزارة المهندس رامي الرواشدة، دعم غرف الصناعة للأفكار الريادية التي ترتكز على التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، والتي تسهم في تطوير العمل الصناعي.


وأعرب الجغبير عن أمله في أن تسهم هذه المنصة في توفير العمالة الفنية المؤهلة اللازمة للشركات الصناعية، سيما أن القطاع الصناعي هو الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية ضمن القطاع الخاص، والأكثر قدرة على توفير فرص عمل جديدة، مبينا أن الدراسات تشير إلى أنه في حال زيادة الصادرات الأردنية بنحو ملياري دينار سيسهم في إيجاد 85 ألف فرصة عمل جديدة.


من جهته، أشار مؤسس مبادرة "مهن من ذهب" المهندس محمد غزال إلى أن منصة (إيجاد) تسهم في تنظيم القطاع المهني، وتقليل أثر تحدي العمالة الذي تعاني منه المصانع والشركات وأصحاب البيوت على السواء، مبينا أنّها ستربط بين موردي المنتجات ومزودي الخدمات والمقاولين والمستفيد النهائي من مصانع وشركات وأصحاب البيوت.


وأكدت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري أهمية تدشين هذه المنصة وإدخال التكنولوجيا في القطاع المهني، وتبني مفاهيم التحول الرقمي ضمن مشاريع التدريب والتشغيل، والتي تستهدف استقطاب المهارات المهنية والتقنية التي تمتاز بالكفاءات المطلوبة في سوق العمل الأردني من الحاصلين على إجازات مزاولة المهنة في مختلف القطاعات والتخصصات.

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