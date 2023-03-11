فرصة للبيع وتحقيق الأرباح.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 307 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 270 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت في التداولات العالمية بنحو 35 دولارا للأونصة وبنحو 50 دولارا عن إغلاق بداية الأسبوع الماضي، مما انعكس على أسعاره محليا بنحو 90 قرشا للغرام، لافتة إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي كانت سلبية للدولار وإيجابية للذهب والعملات أمام الدولار.



وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38.1 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.5 دينارا لجهة البيع.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

