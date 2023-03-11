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السبت، 11-03-2023 09:13 ص

1.450 مليار دولار حجم المساعدات الأميركية للأردن في 2024

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الوكيل الإخباري - خصصت موازنة المالية المقترحة الأميركية للعام المقبل، حجم المساعدات الذي سيوجه للأردن بحوالي 1.450 مليار دولار، وهو الحجم ذاته الذي كان مخصصا للعام الحالي.

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وذكرت الميزانية التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن للكونغرس، مؤخراً أن المساعدات الاقتصادية ستصل الى 1.035 مليار دولار، فيما قدرت المساعدات العسكرية بنحو 400 مليون دولار، كما خصصت مساعدات أخرى لمكافحة الإرهاب والمخدرات وإنفاذ القانون والتعليم والتدريب العسكريين.


يأتي هذا في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة والأردن وقعتا في أيلول 2022 مذكرة التفاهم الرابعة التي تحكم المساعدات الخارجية الأميركية للأردن، فيما تلزم الاتفاقية البالغة مدتها 7 سنوات (FY2023-FY2029)، بتقديم 1.45 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية السنوية للأردن.


وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية للأردن من أجل دعم الميزانية ، ودعم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن وضمانات القروض.


وأشار إلى أن التحويلات النقدية التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن تعد أكبر مبلغ لدعم الموازنة يمنح لأي متلق للمساعدات الخارجية الأميركية في جميع أنحاء العالم.


وبين أنه يتم تقديم المساعدة النقدية الأميركية لدعم المملكة في سداد الديون الخارجية ودعم اللاجئين السوريين وتكاليف استيراد الوقود، ويمثل دعم الميزانية الأميركية (باستثناء المساعدات العسكرية) للأردن 6 % من إجمالي الميزانية السنوية للمملكة.

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