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الأحد، 10-04-2022 05:13 م

إكمال تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال الأردنية للرهن العقاري

هيئة الاوراق المالية


الوكيل الإخباري - أتم مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري البالغة 2.5 مليون سهم،.

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وجرى زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة المسجلين كما هم بنهاية اليوم، وكل حسب نسبة ملكيته في رأس مال الشركة.


وأصبح رأس مال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 12.5 مليون سهم بدلاً من 10ملايين سهم وذلك استنادا لقرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، وموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

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