الأردنيون نفذوا حوالات مالية بأكثر من 3.5 مليون دينار خلال شباط الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام البنك المركزي من خلال قسم مدفوعات الكبيرة الحجم، أن عدد الحوالات المالية بين المواطنين خلال شهر شباط الماضي وصلت إلى 24 الفاً و677 حوالة، بقيمة تجاوزت 3 مليون و674 ألفاً و 895 دينار.

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وبينت الأرقام التي رصدها "الوكيل الإخباري" أن الحوالات التي تمت بالعملات الأجنبية ( دولار، جنية استرليني ، يورو) وصل عددها إلى 2,782 حوالة.



وبلغت قيمة الحوالات التي تمت بعملة الدولار الامريكي 3 مليون و 126 ألفاً و 910 دولارات، والتي تمت بعملة اليورو وصلت إلى 109 الآف و 259 يورو ، والتي تمت بعملة الجنية الاسترليني وصلت إلى 5464 جنية.