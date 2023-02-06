إنتاج العراق من النفط يتراجع بـ100 ألف برميل يوميا في يناير

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الاثنين أن العراق أنتج 4.33 مليون برميل يوميا من الخام في يناير الماضي بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن ديسمبر.

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ووفقا لأرقام الإنتاج، فإن إنتاج العراق من الخام في يناير جاء أقل من حصته في إطار اتفاق أوبك+ بمقدار 100 ألف برميل يوميا.



وأشارت البيانات إلى أن انخفاض الإنتاج جاء بعد تراجع الصادرات من كل من العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي كما انخفض أيضا الاستهلاك المحلي.



وقال مسؤولان مطلعان في قطاع النفط هذا الشهر إن العراق يخطط لإغلاق حقل غرب القرنة2 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا لعشرة أيام لإجراء أعمال صيانة اعتبارا من 20 فبراير. ( سكاي نيوز )