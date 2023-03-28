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الثلاثاء، 28-03-2023 03:27 م

إنتاج النفط في كردستان العراق مهدد بعد وقف تركي للصادرات

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الوكيل الإخباري - بات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، المتمتع بحكم شبه ذاتي، مهددا بعد أن أجبر توقف الصادرات من المنطقة الواقعة بشمال العراق الشركات العاملة هناك على ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة.

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واضطر العراق لوقف نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب تصدير يمتد من حقول النفط في كركوك بشمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي.


وتُركت شركات النفط العاملة في المنطقة في حالة من عدم اليقين انتظارا لنتيجة المناقشات الجارية بين أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان لإيجاد طريقة لاستئناف الصادرات.

وأوقفت تركيا ضخ النفط الخام العراقي من خط الأنابيب بعد فوز العراق بقضية تحكيم قال فيها إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بعد سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان دون موافقة بغداد. ( سكاي نيوز )

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