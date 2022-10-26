الأربعاء 26-10-2022
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الأربعاء، 26-10-2022 10:50 ص

انخفاض الايرادات المالية للصين

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الصينية، أخيرا، انخفاض الإيرادات المالية في البلاد بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

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وقالت الوزارة إن الإيرادات المالية بالبلاد وصلت إلى ما يقرب من 15.3 تريليون يوان (حوالي 2.13 تريليون دولار أميركي) خلال الفترة المذكورة.


ونمت الإيرادات المالية بنسبة 4.1 بالمئة عن العام الأسبق، باستثناء تأثير استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة.


وجمعت الحكومة المركزية حوالي 6.99 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض 8.6 بالمئة، فيما جمعت الحكومات المحلية 8.32 تريليون يوان، بانخفاض 4.9 بالمئة.


وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 12.44 تريليون يوان خلال الفترة ما بين كانون الثاني وأيلول من العام الحالي، بانخفاض 11.6 بالمئة على أساس سنوي.


وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 19.04 تريليون يوان خلال الفترة نفسها.

 

بترا

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