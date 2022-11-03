الحكومة تشتري محطة توليد كهرباء الريشة

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس عن اتفاق مع شركة (توليد الكهرباء المركزية) لشراء (محطة توليد كهرباء الريشة) بمبلغ 550 ألف دينار ما يحقق وفرا سنويا يتجاوز 2 مليون دينار.

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وقال الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الوزارة بدأت منذ أشهر بدراسة جميع الخيارات المطروحة بخصوص انتهاء الاتفاقية الخاصة بمحطة توليد كهرباء الريشة والذي تسبب في "التوقف المؤقت" للغاز المنتج من حقل الريشة لافتا إلى أن مشاورات تفاوضية جرت مع الشركة خلال الفترة الماضية لشراء المحطة من قبل الحكومة لاعادة تشغيلها بما يحقق المصلحة العامة.



وأضاف أن هذه المفاوضات أفضت إلى شراء المحطة التي عملت بكلفة استطاعة بلغت 2.8 مليون دينار تدفعها شركة الكهرباء الوطنية سنويا حتى لو لم تعمل المحطة وأن المبلغ الذي تم التوصل إليه بدل قيمة المحطة بلغ 550 ألف دينار ما يحقق وفرا سنويا يتجاوز 2 مليون دينار.



ووفق الوزير الخرابشة يشمل الاتفاق شراء التوربينين الغازيين والمباني الإدارية المتوفرة في الموقع، وهو الأمر الذي يعزز الجدوى الاقتصادية لتشغيل التوربينين الغازيين وتحقيق المرونة الكافية في المستقبل لشركة البترول الوطنية في التعامل مع أي زيادة في كميات الغاز الطبيعي المنتجة من الحقل.



وأوضح الخرابشة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يشابه الاتفاق السابق المتعلق بشراء (محطة توليد كهرباء رحاب) حيث كان خيار التمديد مطروحاً ويرتب على شركة الكهرباء الوطنية كلف استطاعة سنوية تقدر بحوالي 17.5 مليون دينار، واستقر القرار في نهاية المطاف على شراء المحطة بمبلغ 5 ملايين دينار أردني أي اقل بحوالي 12.5 مليون دينار من كلفة الاستطاعة التي كان سيتم دفعها سنويا.



وأكد أن استئناف العمل بمحطة توليد كهرباء الريشة من شأنه تعزيز الخيارات التسويقية للغاز المنتج من حقل الريشة الغازي ولا يتعارض مع عملية نقل الغاز من منطقة الريشة إلى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه و/أو اسالته لتزويد المستهلكين في وسط وشمال المملكة بالغاز الطبيعي بناء على الاتفاقيات التي وقعتها شركة البترول الوطنية مع بعض المستثمرين مما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات.

