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الأربعاء، 04-10-2023 01:47 م

إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى شخص في أميركا.. وترامب يغادر القائمة

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الوكيل الإخباري - تصدّر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قائمة أغنى 400 مواطن في الولايات المتحدة، التي تضعها سنويا مجلة فوربس.

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قدرت فوربس ثروة مالك " منصة إكس" وشركة "تسلا" بـ ( 251 مليار دولار) وهو ما يعادل تقريباً رقم العام الماضي، عندما تصدر ماسك هذه القائمة.


وجاء في المركز الثاني مؤسس شركة "أمازون" الأميركية جيف بيزوس، برصيد (161 مليار دولار)، وفي المركز الثالث أحد مؤسسي شركة "أوراكل" لاري إليسون، برصيد (158 مليار دولار)، فيما حل في المركز الرابع رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي" وارن بافيت (121 مليار دولار)، وفي الخامس، أحد مؤسسي شركة "غوغل" لاري بيج (114 مليار دولار).


واحتل مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، المركز السادس برصيد ( 111 ) مليار دولار.


وغادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قائمة "فوربس 400"، حيث تقدر ثروته عند ( 2.6 ) مليار دولار، بانخفاض ( 600 ) مليون دولار عن العام الماضي.


وتشير "فوربس" إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 400 أميركي زادت بمقدار ( 500 ) مليار دولار مقارنة بالعام الماضي. العربية نت

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