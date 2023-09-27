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الأربعاء، 27-09-2023 11:40 ص

الفيدرالي يضع سيناريوهات للتعامل مع التضخم ومفاجأة بشأن رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي هو الأرجح، لكن هناك فرصة بنسبة 40٪ أن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل هادف للتغلب على التضخم.

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طرح كاشكاري في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيناريوهين محتملين لاستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في المستقبل.

 

وبيّن أن الأول مسار الهبوط الناعم، بنسبة 60%، والذي من المرجح أن يشهد قيام صناع السياسات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل تثبيتها من أجل تهدئة التضخم بشكل كامل.

 

والثاني أن التضخم سوف يكون أكثر رسوخاً ويتطلب المزيد من الزيادات وهي بنسبة 40%، أي أنه سيتم رفع الفائدة في الحالتين.


وانخفض مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من 7٪ الصيف الماضي إلى 3.3٪ في تموز الماضي، وارتفعت البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 3.8٪ في القراءة الأخيرة.


قال كاشكري:" إن هذا تقدم كبير في التضخم وسوق العمل الذي لا يزال قويا، وفي ظل السيناريو الأكثر احتمالاً الذي يراه، فإن تشديد السياسة النقدية سيثبت أنه كافٍ لإنهاء المهمة وتحقيق الهبوط الناعم الذي نأمل في تحقيقه".


وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة ثابتاً في نطاق 5.25 -5.50٪، لكن معظم صانعي السياسة أشاروا إلى أنهم يعتقدون أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام سيكون مناسبا على الأرجح. 


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