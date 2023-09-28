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الخميس، 28-09-2023 11:36 ص

من هم الأكثر جنياً للمليارات في العالم هذا العام ؟ - أسماء

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الوكيل الإخباري - تسببت الارتفاعات القياسية في أسهم التكنولوجيا هذا العام، في تعويض خسائر مليارديرات القطاع الكبيرة من العام الماضي.

وبلغت المكاسب التي حققوها منذ بداية العام الحالي حتى الآن ما يقارب 345 مليار دولار، وذلك لأكبر 10 مليارديرات في هذا القطاع. 

ووصل إجمالي ثرواتهم حتى الآن إلى مبلغ قدره 1.172 تريليون دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

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وشهدت الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا تحقيق مكاسب كبيرة بعد تكبدها خسائر فادحة العام الماضي، والتي وصلت إلى ما يقارب 320 مليار دولار. 

ويحتل إيلون ماسك المركز الأول في القائمة بثروة تبلغ 225 مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بمقدار 88 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

فيما جاء برنارد أرنو بالمركز الثاني، مؤسس مجموعة لويس فيتون بثروة 161 مليار دولار، حيث خسر ما يقرب من 1.25 مليار دولار منذ بداية العام.

وفي المركز الثالث جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بثروة 150 مليار دولار.

وجاء رابعا مؤسس شركة مجموعة مايكروسوفت بيل جيتس، بثروة تبلغ 123 مليار دولار.

وخامسا جاء الملياردير وارن بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاوي، بثروة 120 مليار دولار.

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