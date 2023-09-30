الحكومة الأمريكية على شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية

الوكيل الإخباري - باتت الولايات المتحدة اليوم على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فيدرالية، مع إثارة جمهوريين متشددين حالاً من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدّية من اضطرابات وشيكة عند الحدود، وفي حركة السفر.

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وبحسب بيانات، فان الإغلاق الذي سيطول مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت الأحد، وسيكون الأول منذ 2019، ويبدو أن احتمالات تجنبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.



وتخيم حالة المراوحة على غرفتي الكونجرس (النواب والشيوخ) إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت.



وأسقط أمس الجمعة، نواب جمهوريون متشددون خطة لإبقاء الإنفاق سارياً من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوت ضده 232 عضواً مقابل 198 عضواً لصالحه.