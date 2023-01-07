إيلون ماسك يخسر 11 مليار دولار في أول أسبوع من 2023

الوكيل الإخباري - خسر الملياردير الأميركي إيلون ماسك أكثر من 11 مليار دولار في الأسبوع الأول من العام الجديد، واصلا خسائره القوية، مع تراجع أسهم "تسلا".

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وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فقد تراجعت ثروة ماسك إلى حوالي 126 مليار دولار، بنهاية جلسة أمس الجمعة، ليحتل المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العالم بعد الفرنسي، برنارد أرنو، الذي يبلغ صافي ثروته 175 مليار دولار.



وكانت ثروة إيلون ماسك بلغت ذروتها في نوفمبر 2021، عند مستوى 338 مليار دولار. وقد أصبح أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار من ثروته في عام واحد.



وتضررت ثروة ماسك، الذي يرأس شركات "تسلا"، و"سبيس إكس"، و"تويتر"، بعد التراجع الكبير في أسهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 65 % في العام الماضي، وسط قلق بشأن الطلب على منتجاتها في ظل مخاوف الركود الاقتصادي ورفع الفائدة، إلى جانب الصخب الذي صاحب صفقة الاستحواذ على "تويتر". ( سكاي نيوز )