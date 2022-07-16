ابن سلمان يعلن زيادة إنتاج السعودية من النفط الى 13 مليون برميل يومياً

الوكيل الإخباري - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الرياض قررت زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها بن سلمان في أثناء قمة جدة للأمن والتنمية، حيث أعرب عن أمله أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.



ودعا ولي العهد السعودي، إيران إلى التعاون مع دول المنطقة ووكالة الطاقة الذرية.



وأعلن أن السعودية تبنت نهجا يعتمد على معالجة الانبعاثات لدعم جهود مواجهة التغير المناخي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تحديات التغير المناخي تقتضي تبني نهج متوازن لتحقيق التنمية المستدامة.

