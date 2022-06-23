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الخميس، 23-06-2022 10:48 ص

تراجع أسعار النفط أكثر من 2% عالمياً

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الوكيل الإخباري - استمرت أسعار النفط في التراجع اليوم الخميس، إذ انخفضت أكثر من 2% فيما أعاد المستثمرون تقييم خطر الركود والطلب على الوقود وسط رفع اقتصادات كبرى أسعار الفائدة.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.6 دولار أو 2.7 %إلى 103.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.5 دولار أو 2.3 %إلى 109.22 دولار للبرميل.


وتراجع خاما القياس بما وصل إلى ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن نزلا بنحو 3% في الجلسة السابقة. والخامان عند أدنى مستوياتهما منذ منتصف مايو أيار.


ويواصل المستثمرون تقدير مدى القلق الذي ينبغي أن يساورهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى ركود بينما تحاول كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.


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