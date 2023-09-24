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الأحد، 24-09-2023 03:12 م

اتحاد الجامعات العربية: 431.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة، إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية نمت إلى 431.4 مليار دولار خلال العقد الماضي.اضافة اعلان


وأضاف الدكتور سلامة خلال مشاركته في الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية – الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، أن تنظيم الاجتماع رفيع المستوى سيدفع أكثر نحو تطور التجارة بين الصين والدول العربية، وسيضخ قوة دفع جديدة في التعاون في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وبين سلامة ان عام 2023 يعد نقطة ربط مهمة، لكونه يمثل الذكرى العاشرة لطرح الصين لمبادرة “الحزام والطريق”، ومنذ انعقاد معرض الصين والدول العربية في دورته الأولى في عام 2013، أصبح هذا المعرض منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبناء الصيني العربي المشترك لـ “الحزام والطريق”.

وأوضح ان الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، أنشأ منصة للتعاون والتبادل بين شركات التجارة الإلكترونية عبر الحدود ذات الشهرة العالمية، وعمق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين الصين والدول العربية وجلب فرصا تعليمية وموارد تعليمية جديدة كليا، ويمثل فرصة نادرة لكل من الصين والدول العربية وله أهمية كبيرة في توطيد أواصر التبادلات والتعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين.

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