اتفاق أردني سعودي على التعاون بكافة أنماط النقل

الوكيل الإخباري -

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بحث وزير النقل، وجيه عزايزة، مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر، في عمّان، أمس الإثنين تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وعدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها المشاريع التي تعكف وزارة النقل الاردنية على تنفيذها.واشاد عزايزة، بالعلاقات والروابط المشتركة بين البلدين بفضل القيادتين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.واتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك بكافة أنماط النقل والعمل على حل كافة المشاكل والمعوقات التي قد تواجه هذه الأنماط وبالسرعة الممكنة مواكبا كافة التطورات التكنولوجية والتحول نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، تماشياً مع التطور العالمي بمجال النقل.واطلع عزايزة الوزير السعودي على أهم المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها خصوصا في المجال السككي وضرورة العمل على سرعة الربط بين البلدين لما له من اهمية لكلا البلدين وزيادة اواصر المصالح المشتركة وتوحيد الرؤى لخدمة لمواطني البلدين.