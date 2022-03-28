الحاج توفيق يوضح حول نفاذ قرار خفض الضريبة على الزيوت

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق إن قرار تخفيض ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية الى الصفر لا يعتبر نافذا إلا بعد صدوره بالجريدة الرسمية وليس من اليوم او صباح الغد كما قال البعض .وأضاف الحاج توفيق، في منشور عبر فيسبوك، أن الموعد الرسمي لعدد الجريدة الرسمية القادم هو في نهاية الشهر الا اذا صدر القرار من خلال عدد خاص قبل ذلك وهذا متوقع .وقرَّر مجلس الوزراء، أمس الاحد، تخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة لتصبح بنسبة (صفر) من قيمتها، بدلاً من نسبة (4%)، وذلك حتى نهاية شهر أيَّار المقبل.ويأتي القرار نظراً لارتفاع الأسعار العالميَّة للزّيوت النَّباتيَّة، وللمساهمة في تخفيض أسعارها في السُّوق المحليَّة.