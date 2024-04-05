احتمالية رفع الفائدة من جديد.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصدم الأسواق

الوكيل الاخباري - قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، اليوم الجمعة، إنه من الممكن أن يضطر الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ظل التضخم مرتفعا، بدلاً من التخفيضات التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة، والتي تتوقعها الأسواق.

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وشكلت تصريحات بومان صدمة للأسواق، في إشارتها إلى وجود عدد من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، حيث قالت إن صناع السياسات بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة.



وقالت في تصريحات أمام مجموعة من الخبراء: "على الرغم من أن هذه ليست توقعاتي الأساسية، إلا أنني ما زلت أرى الخطر المتمثل في أننا قد نحتاج في اجتماع مستقبلي إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا توقف تراجع التضخم أو حتى انعكس".



وأضافت أن خفض معدلات الفائدة في وقت مبكر جدًا أو بسرعة كبيرة جدًا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التضخم، مما يتطلب زيادات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل لإعادة التضخم إلى 2% على المدى الطويل.

