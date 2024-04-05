الجمعة 05-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية إربد الكبرى تنفذ مشروعات فتح وتعبيد للطرق

كشف هوية قائد الوحدة 8200 بجيش الاحتلال بثغرة على الإنترنت

مقتل 600 جندي وضابط إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة

دائرة الارصاد: امطار وانقلاب على حالة الطقس يومي الأحد والاثنين - تفاصيل

احتمالية رفع الفائدة من جديد.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصدم الأسواق

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا ومنطقة المتوسط

وزير الخارجية يدعو لفتح لجميع معابر غزة ويؤكد "التجويع يجب أن ينتهي"

هزة أرضية تضرب نيويورك

جرش: انتشار البسطات العشوائية يتسبب بازدحامات مرورية

الأونروا: الحرب على غزة دمرت 62 % من المنازل

الجمعة، 05-04-2024 08:01 م

احتمالية رفع الفائدة من جديد.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصدم الأسواق

cmFHGBZDOt6IY2JSiyY3CuTSZt6KTbpPMclYqAgm

الوكيل الاخباري - قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، اليوم الجمعة، إنه من الممكن أن يضطر الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ظل التضخم مرتفعا، بدلاً من التخفيضات التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة، والتي تتوقعها الأسواق.

اضافة اعلان


وشكلت تصريحات بومان صدمة للأسواق، في إشارتها إلى وجود عدد من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، حيث قالت إن صناع السياسات بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة.


وقالت في تصريحات أمام مجموعة من الخبراء: "على الرغم من أن هذه ليست توقعاتي الأساسية، إلا أنني ما زلت أرى الخطر المتمثل في أننا قد نحتاج في اجتماع مستقبلي إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا توقف تراجع التضخم أو حتى انعكس".


وأضافت أن خفض معدلات الفائدة في وقت مبكر جدًا أو بسرعة كبيرة جدًا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التضخم، مما يتطلب زيادات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل لإعادة التضخم إلى 2% على المدى الطويل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0410

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا ومنطقة المتوسط

64b2a34c87432

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

1712319545957

استمرار تعافي نمو الاقتصاد البريطاني الشهر الماضي

1-36

الفاو: ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً بنسبة 1.1% خلال آذار الماضي

1712309528626

المؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي

ذهب

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

أخبار متعلقة
moved_LYNXMPEJBC0RK_L

رئيس الفيدرالي: لا خوف من الركود..ولسنا في عجلة لخفض الفائدة

553627

ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

2373086-319888623

الدولار يتراجع بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة

41141111

النفط يقفز 2% بعد هجمات أوكرانية على المصافي الروسية

2370006-1321606721

عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

65f028344c59b721686c5fb1

تقرير يتوقع ارتفاع الفائدة مجددا في مصر