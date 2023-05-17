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الأربعاء، 17-05-2023 09:04 ص

أسعار الذهب عالمياً تتراجع 1.5%

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين عند انتهاء التعاملات أمس الثلاثاء، مع صدور بيانات اقتصادية مثلت دعما للدولار، في ظل مزيد من التصريحات التي تشير لاستمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

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وأظهرت بيانات ارتفاع ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها خلال 10 أشهر، كما سجل الإنتاج الصناعي نموا غير متوقع بعد شهرين من الاستقرار، وكذلك ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد انكماشها بنسبة 0.7% خلال آذار .


وأعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند “توماس باركين” عن ارتياحه لرفع معدلات الفائدة أكثر إذا لزم الأمر لخفض مستويات التضخم، في حين قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر  إن البنك المركزي الأمريكي لم يصل بعد إلى نقطة يمكنه فيها تثبيت معدلات الفائدة لفترة من الوقت.


وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1.5% أو ما يعادل 29.7 دولار لتصل إلى 1993 دولار للأوقية، بعد أن وصلت إلى 1989.1 دولار خلال التداولات.

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