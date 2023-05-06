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السبت، 06-05-2023 03:54 م

زيادة الطلب ترفع أسعار المعدن الأصفر في أسبوع

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية، إذ أدت الآمال بوقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمشكلات المصرفية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، وذلك على الرغم من الهبوط القوي الذي شهدته الأسعار بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة.

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وقال مجلس الذهب العالمي، الجمعة، إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر، تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية، والمستهلكين الصينيين، بانخفاض في شراء المستثمرين.


وذكر المجلس، في أحدث تقاريره الفصلية، عن اتجاهات الطلب، أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا، بانخفاض 13 % عن الربع نفسه من العام الماضي.

كما أظهر التقرير، أن الطلب في الهند على الذهب في الربع الأول، انخفض بنسبة 17 بالمئة إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، ومن المرجح أن يظل ضعيفًا حتى الربع الثالث، بسبب ارتفاع الأسعار القياسي.

خلال أسبوع، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.35 بالمئة، لتصل إلى 2016.79 دولار للأونصة. ( سكاي نيوز )

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