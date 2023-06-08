الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

حادث سير على دوار الشعب

التربية: بدء عملية التقييم متعدد الأطراف الأحد المقبل

حالة جوية استثنائية في الاردن الجمعة مصحوبة بالامطار وتساقط البرد

توضيح امني حول العثور على مغارة في اربد

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

اجتماع وزاري أردني سعودي يناقش جهود الشراكات وآليات التعاون

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين خلال الساعات القادمة - فيديو

ارتفاع أسعار الذهب بالأردن

حقيقة الاخبار السارة التي ستزفها الحكومة للأردنيين !

تهنئة ضيف سعود الله الحديد بالحصول على درجة الماجستير

 
الخميس، 08-06-2023 06:00 م

ارتفاع أسعار الذهب بالأردن

6202389385150055922


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار بيع الذهب بالأردن 50 قرشًا للغرام، اليوم الخميس، في التسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن التسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة، صباحا.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 40،30 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 38،60 دينارا لجهة البيع.

وارتفع كذلك سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء إلى 32.9 دينارا، وارتفع عيار 24 إلى 44.6 دينارا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
LYNXNPEAAF009_M

صدور بيانات البطالة الأمريكية مخالفة للتوقعات

2197571-697197166

انخفاض صافي احتياطيات المركزي التركي إلى مستوى قياسي

0L5A1485 - Copy

الأردن بالترتيب 5 في الشرق الاوسط و93 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية

584

النفط يرتفع بدعم من التوقف المحتمل لرفع الفائدة الأميركية

74

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

2545

روسيا والسعودية تشيدان بالتعاون داخل تحالف أوبك+

أخبار متعلقة
62023893646798719584

استقرار اسعار الذهب اليوم في الأردن

62023692939229250813

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

520231710621520480117

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

imgid556975

هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد انخفاض الذهب

1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب 30 قرشا بالسوق المحلية