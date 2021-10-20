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الأربعاء، 20-10-2021 02:58 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ذهب


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني، بفضل نشاط نسبي لمستويات الطلب العالمي.

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وبحسب وول ستريت جورنال، تبقى تلك المكاسب تحت ضغط التطورات الجديدة في سوق السندات الأميركي، وصعود عائد سندات الخزانة طويلة الأجل لأعلى مستوى في خمسة أشهر.


وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.779.78 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم، عند 1.769.14 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.766.82 دولار.

 

المصدر:بترا

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