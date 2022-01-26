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الأربعاء، 26-01-2022 11:43 ص

استقرار اسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين تبقي التوترات المحيطة بأوكرانيا سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في عشرة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية على سعر 1847.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ05:47 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني أمس الثلاثاء.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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