الأربعاء 23-03-2022
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الأربعاء، 23-03-2022 04:20 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتتماسك فوق أدنى مستوى في نحو أسبوع.

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وجاء الارتفاع بالتزامن مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن، بفعل المخاوف حيال الأزمة الأوكرانية، وبعد بيانات تضخم تاريخية في المملكة المتحدة، وفى ظل توقف صعود عائد سندات الخزانة الأميركية، قبل خطاب هام لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحسب وول ستريت جورنال.


وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1934.98 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1921.65 دولار ، وسجلت أدنى مستوى عند 1915.58 دولار للأونصة.

 

بترا

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